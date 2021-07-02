Meteoroloji'nden İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji'nden İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji'nden İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda "Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Cumartesi günü ilk saatlerden, itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Yapılan duyuruda, "3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
İstanbulluların merakla beklediği ilk kısıtlamasız Pazar günü için yağmur uyarısı
İstanbulluların merakla beklediği ilk kısıtlamasız Pazar günü için yağmur uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Yılmaz İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteoroloji'nden İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 15:51:46. #1.15#

title