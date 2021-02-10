Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor
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Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor

10.02.2021 08:56 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 10 Şubat'ta İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi için şiddetli rüzgar ve fırtına, Doğu Anadolu Bölgesi için de buzlanma ve don uyarısı yapıldı. 12 Şubat'ta ülkemize gelecek yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar 10-15 derece düşecek, ayın 14'ünde ise İstanbul ve Ankara'da kar yağışı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yurdumuz 12 Şubat Cuma günü itibariyle yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında düşüş gösterecek. Bununla birlikte Ankara ve İstanbul'da 14 Şubat Pazar günü itibariyle kar yağışı etkili olurken İzmir'de ise şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor. Öte yandan 15 Şubat tarihinde ise kar yağışının İzmir'i de etkisi altına alması bekleniyor.

Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor
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