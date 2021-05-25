Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret
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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Coşkun, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede Pazaryeri Belediyesi ve Meteoroloji İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin de "Kendisine belediye projeleri ve yapılan çalışmalardan bahsettim, güzel bir fikir alışverişi oldu. Nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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