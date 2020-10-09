Meteoroloji'den Yalova, Bursa ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den Yalova, Bursa ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

09.10.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bursa, Yalova ve Kocaeli için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün 18.30'a kadar Yalova, Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

KOCAELİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin uyarısına göre, Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Darıca, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yağış nedeniyle sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den Yalova, Bursa ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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