Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık