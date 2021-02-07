Çatılara, ağaçlara ve direklere dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı
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Çatılara, ağaçlara ve direklere dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

07.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:17
Çatılara, ağaçlara ve direklere dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirerek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Fırtınanın saatteki hızının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde 50-70 kilometreye, Marmara'nın batısında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile çevresinde ise 60-90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.

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