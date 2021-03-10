Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

10.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah 04.00 ile 14.00 arası için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Öte yandan Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yarın karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'daki yağmur v sağanak yağışın sabah (11 Mart 2021 Perşembe saat 04.00) ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde (11 Mart 2021 Perşembe saat 14.00), kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

MARMARA'NIN DOĞUSU VE DÜZCE'NİN YÜKSEK KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor. Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Haber Yorumları (1)
PİLOT: Bol bol yagar insallah. Yagmur berekettir. Barajlar ve goller dolar insallah. Su an 60% civarindaymis. Insallah cogalir.
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