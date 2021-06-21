Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek

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Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Yetkililer, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

DİĞER BÖLGELERDE HAVA AZ BULUTLU

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin son yayınladığı raporuna göre ise İstanbul'da da yağışlar devam edecek. Megakentin cuma gününe kadar yağışlı olması bekleniyor.

SU BASKINI VE ULAŞIM UYARISI

Etkili olacak yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney, iç ve doğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek
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