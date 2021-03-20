Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat
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Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat

20.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:49

Meteoroloji'nin 21-25 Mart arası yayınladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin tamamı pazartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Batı bölgelerle birlikte İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 1 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21-25 Mart tarihlerine ait hava tahminlerine göre pazar günü ülke genelinde, pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren tüm yurt ta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GERİ GÖNÜYOR

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, kentte 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre en düşük hava sıcaklığı çarşamba günü 2, perşembe günü ise 1 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise çarşamba ve perşembe günü 5 derece olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların yarın (Pazar) Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise "Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat
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