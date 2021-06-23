Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
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Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu. Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışın 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan gelirken, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SAAT VERDİ

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AFAD DA UYARDI

AFAD'dan yapılan açıklamada sağanak yağışın etkili olacağı belirtilerek, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
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