Meteoroloji'den Hakkari, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji'den Hakkari, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı

04.03.2021 08:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:01

Meteoroloji'nin son verilerine göre hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artarken, Trabzon, Rize ve Hatay'da sağanak yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE DON BEKLENİYOR

Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den Hakkari, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den Hakkari, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: corona sıcakta yok olup soğukta yaşar diyorlardı, vaka haritasında Türkiye''nin sıcak yerleri turuncu soğuk yerleri mavi bu nasıl iş.
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