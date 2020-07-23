Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nın kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

23.07.2020 08:14 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BÜYÜK İLLERDEKİ HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
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