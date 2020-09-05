Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı
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Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı

Bugün Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD, "Selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolları kullanmayın" uyarısı yaptı.

05.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:01

Meteoroloji11'inci Bölge Müdürlüğü'nce, bugün Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Yapılan yazılı açıklamada, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak yağışa karşı uyarı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDEKİ YOLLARI KULLANMAYIN"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtilerek, "Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.

Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor! AFAD ve Meteoroloji'den sel uyarısı

Kaynak: DHA

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