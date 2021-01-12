Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü için hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ocak 2021 hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

32 İL İÇİN SARI KODLU SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Çorum, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat için sağanak uyarısında bulundu.

İç Anadolu Bölgesi'nde; Ankara, Karaman, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Aksaray, Niğde'de sağanak etkili olacak.

Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nde ise Isparta, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Muğla, Aydın; Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da kuvvetli yağış etkili olacak.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji, sarı uyarı için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" açıklaması yapılmıştı.