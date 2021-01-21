Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı

İstanbul'da geçe günlerde etkili olan kar yağışı, kentin çoğu bölgesini beyaza bürüdü. 3 gün boyunca süren kardan geriye ise dondurucu soğuklar kaldı.

Birçok kişi kar yağışının tekrar olup olmayacağını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni bir açıklama geldi.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da 24 Ocak Pazar, 25 Ocak Pazartesi, 26 Ocak Salı ve 27 Ocak Çarşamba günleri yağmur etkili olacak. MGM'nin verilerine göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

"3 İLA 7 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Öte yandan MGM paylaşımında "Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.