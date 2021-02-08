Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı

08.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:13

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde sağanak yağış, sis, buzlanma, çığ tehlikesi ve fırtına bekleniyor. Öte yandan İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 kent için turuncu kodlu, 34 kent için de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre olası soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı

İSTANBUL DAHİL 27 KENT İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Aydın, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Muğla, Siirt, Tunceli, Şırnak, Yalova, Bayburt, Tekirdağ, Trabzon, Van, Rize, Muş, Manisa, İzmir, Gümüşhane, Edirne, Bursa, Artvin, Balıkesir, Bingöl ve Ağrı için turuncu kodlu uyarı verildi.

37 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan; Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Niğde, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Zonguldak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı
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