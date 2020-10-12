Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji bu hafta İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağış ve fırtınaların tekrar başlayacağını duyurdu. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de de etkili olacak yağışlı hava perşembe günü bölgeyi terk edecek.

12 - 18 Ekim tarihleri için yapılan değerlendirmede, hava sıcaklıklarının özellikle salı gününden itibaren yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

YAĞIŞLI HAVA MARMARA'YI PERŞEMBE TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İstanbul'da yağışların salı günü başlaması bekleniyor. İstanbul dahil Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de de yağışlar etkili olacak. Tüm Marmara bölgesinde etkili olacak yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise olumsuz hava koşullarının Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor.