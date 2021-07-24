Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!

Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi Tokyo Olimpiyatları'nda okçulukta Meksika ile bronz madalya mücadelesine çıkacak. Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı. Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren ve Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan başarılı isim Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya gelen Mete Gazoz, İstanbul doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren okçuluk sporu ile ilgilenen Gazoz, 19 yaşında iken ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

METE GAZOZ BAŞARILARI

Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.