Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!

Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi Tokyo Olimpiyatları'nda okçulukta Meksika ile bronz madalya mücadelesine çıkacak. Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı. Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren ve Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan başarılı isim Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri!

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya gelen Mete Gazoz, İstanbul doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren okçuluk sporu ile ilgilenen Gazoz, 19 yaşında iken ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

METE GAZOZ BAŞARILARI

Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ahmet Kural Hande Erçel Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Diego Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz ödülleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 18:20:57. #1.14#

title