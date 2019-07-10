Metal Gear Solid V'e Keanu Reeves Modu Geldi (Cyberpunk 2077 ve John Wick İçerir)

Bilgisayar oyunlarında modların bir sonu bulunmuyor. Özellikle Skyrim, GTA V gibi oyunlar adeta modlara doyamıyor. Metal Gear Solid V de zaman zaman yeni yapılan modlara kavuşuyor.

Oyun için geliştirilen yeni mod, Snake karakterinin yerine Keanu Reeves'i koymayı sağlıyor. Oyuncular bu modla birlikte ister John Wick Keanu Reeves, ister Cyberpunk 2077 Keanu Reeves olarak oyunu oynayabiliyorlar.

Keanu Reeves, oyunların yeni gözdesi haline geldi

Modda, Keanu Reeves modellemesi oldukça iyi görünüyor. Seslendirme ise elbette ki değişmiyor. Yine de Keanu Reeves'i Kiefer Sutherland'ın seslendirmesine kimse itiraz etmeyecektir. İlginç bir 1990'lar sentezi ortaya çıkmış oluyor.

Modla birlikte Snake olarak Keanu Reeves'i görsek de oyunun yapısında ya da geri kalan karakterlerinde bir değişiklik olmuyor.

Yeni modu JinMar geliştirdi ve oyunun bilgisayar versiyonu için buradan indirilebilir.