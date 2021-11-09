Metal Gear Solid 2 ve 3 dijital mağazalardan kaldırılıyor! - Haberler
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Metal Gear Solid 2 ve 3 dijital mağazalardan kaldırılıyor!

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Metal Gear Solid 2 ve 3 dijital mağazalardan kaldırılıyor!

Lisans sorunları sebebiyle serinin iki oyunu geçici bir süreliğine mağazalarda satılamayacak

Tasarımcılığını Hideo Kojima'nın üstlendiği, geliştiriciliğini ve yayıncılığını KONAMI şirketinin yürüttüğü sevilen aksiyon serisi Metal Gear Solid'in ikinci ve üçüncü oyunu dijital mağazalardan kaldırılıyor. KONAMI, Oyunlar içerisinde kullanılan tarihi görüntülerin lisanslarının yenilenmemesi sebebiyle geçici bir süreliğine satış yapılamayacağını açıkladı.

Playstation 3, Xbox 360, Nintendo, GOG.com ve NVIDIA Shield platformlarında satılan Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ve  Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ın mağazalara ne zaman döneceği hakkında spesifik bir tarih verilmedi.

KONAMI tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Şuanda oyun içerisinde kullanılan tarihi görüntülerin lisanlarını yenileme üzerinde çalışıyoruz. Metal Gear Solid 2 ve 3 ve bu oyunları içeren tüm ürünlerin satışlarını 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçici bir süreliğine durdurma kararı aldık.

Sizden, bu ürünleri tekrardan satışa sunana kadar içtenlikle sabrınızı ve anlayışınızı rica ediyoruz. Dijital mağazalardan kaldırılacak ürünler şu şekilde:

·PlayStation3 METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

·PlayStation3 METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

·PlayStation3 METAL GEAR SOLID HD EDITION

·PlayStation Vita METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

·PlayStation Vita METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

·PlayStation Vita METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

·PlayStation Now METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

·Xbox 360 METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 ve 3

·Nintendo 3DS METAL GEAR SOLID SNAKE EATER

·GOG.com METAL GEAR SOLID 2

·NVIDIA® SHIELD

METAL GEAR SOLID 2 HD

·NVIDIA® SHIELD

METAL GEAR SOLID 3 HD "

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