Metafor nedir? Metafor nasıl kullanılır, her zaman kullanılır mı? Niçin metafor kullanırız? TDK anlamı nedir?
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Metafor nedir? Metafor nasıl kullanılır, her zaman kullanılır mı? Niçin metafor kullanırız? TDK anlamı nedir?

Günlük yaşamda sık kullanmaya başladığımız metaforun başka anlamları da var mı? Neden metafor kullanma ihtiyacı hissederiz? Kullanırken neye dikkat etmemiz gerekir?

Metafor nedir? Metafor nasıl kullanılır, her zaman kullanılır mı? Niçin metafor kullanırız? TDK anlamı nedir?
14.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:31

METAFOR HANGİ DİLDEN GELMİŞTİR?

Metafor dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızca'ya ise Yunanca'dan gelmiş olup Yunanca aktarma ve taşıma anlamlarında kullanılan 'metaphora' kelimesinden türemiştir.

METAFOR KELİME ANLAMI NEDİR?

Akademik litaratürde sık kullanılan bir kelime olan metafor, günlük yaşamlarımıza inmiş durumdadır. Sık sık kullandığımız metafor sözcüğü "mecaz" anlamında kullanılmaktadır. Bir sözcüğü gerçek anlamı dışında kullandığımızda bunu gerçekleştirmiş oluruz. Bir sözcüğü ikinci bir anlamında kullanmaktır. Mecazi anlamıyla yani metafor olarak kullanmaktır.

NERELERDE KULLANILIR?

Genellikle edebi eserlerde kullanılan metaforlar doğanın herhangi bir güzelliğini alıp başka bir güzelliğe atfetmedir. Metafor kullandığımızda kullandığımız cümlelerin sanatsal değeri artar. Günlük konuşma dilinde de kullanılabilir.

METAFOR KULLANIRKEN NEYE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Ne anlatmak istediğimize bağlı olarak değişen metaforları kullanırken anlamını bilmediğimiz kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıyız.

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