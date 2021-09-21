Mecazi bir anlatım olarak değerlendirilen metafor kelimesi son zamanlarda sıklıkla kullanılan kelimeler arasına girmiştir. Bu kadar çok kullanılmasının metafor sözcüğünün ne demek olduğu araştırma konusu yapmaktadır. Metafor kelimesinin anlamını merak eden bir çok vatandaş Metafor TDK anlamı nedir diye araştırmakta. Peki, Metafor ne demek? Metafor nedir? Metafor TDK anlamı ne? Metafor nerelerde kullanılır? Neden metafor kullanma ihtiyacı hissederiz? Kullanırken neye dikkat etmemiz gerekir? İşte detaylar haberimizde...

METAFOR NE DEMEK?

Metafor kelimesi mecaz anlamına gelmektedir. Bir şeyi başka benzerliği olan başka bir şeye benzetilmesidir. Mecaz anlatım metafor olarak adlandırılmaktadır.

METAFOR NEDİR?

Türkçeye Fransızcadan geçen metafor kelimesinin kökeni Yunancadır. Aktarma ve taşıma anlamına gelen Yunanca olan 'metaphora' kelimesinden gelmektedir. Özellikle edebi eserlerde metafor yapılıyor olması dikkat çekmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de Metafor Kelimesinin Anlamı mecaz olarak açıklanmaktadır.

METAFORNEDİR?

Metafor özellikle edebi çalışmalarda yer alan mecaz anlatımdır. Bir şeyi anlatırken doğadan ve başka bir şeyden alınan güzel bir benzetme olmaktadır. Genellikle güzel olanı anlatırken başka alanda güzelliği ile bilinen bir şeye atıfta bulunmak metafor olarak nitelendirilmektedir. Metafor anlatımı güçlendirirken, aynı zamanda sanatsal bir değer de kazandırmaktadır.

METAFOR NASIL KULLANILIR?

Mecaz sanatından yararlanılarak oluşturulan metaforlar anlama derinlik ve canlılık katar. Soyut anlamdaki kelimeleri somutlaştırabilmek adına başvurulur. Sanat alanında bir kurtarıcı niteliğindedir.

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