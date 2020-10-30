Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefat haberinin ardından baş sağlığı mesajları art arda geldi. Üzüntüsünü dile getiren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı" dedi. Yılmaz'ın işadamı oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, 2017 yılında intihar etmişti.

1991-1999 yılları arasında 3 kez başbakanlık yapan 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, bugün hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören Yılmaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ANAP GENEL BAŞKANI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Eski Başbakan Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından siyasilerin baş sağlığı mesajları art arda geldi. Yılmaz'ın ölümünün ardından üzüntüsünü dile getiren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, şunları söyledi:

"OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI"

"Üzüntü verici bir durum, zaten bekliyorduk yoğun bakımdaydı. Abdurrahim Bey ile ailesiyle sağlığı hakkında bilgi alıyorduk. Anavatan Partisi'nde Özal'dan sonra belli izler bırakan bir devlet adamıydı. Mesut Bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Allah hiçbir babaya böyle böyle bir acı vermesin. Ondan sonra Mesut Bey biraz daha içine kapandı. Kendi iç dünyasına çekilmişti. Biz bu uzun süren yaşam mücadelesini kazanacağını umuyorduk. Karadeniz inadı vardı ama takdiri ilahı.''