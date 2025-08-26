Mesut Süre taciz olayı nedir? İddialar doğru mu?

Mesut Süre taciz olayı nedir, iddialar doğru mu? Bir üniversite öğrencisi kadın, Mesut Süre ile staj görüşmesi sırasında yaşadığı tacizi detaylı bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı. Mesut Süre taciz iddiası kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve tartışmalara yol açtı. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da olay kamuoyunun gündemine oturdu. İşte iddiaların detayları ve şu ana kadar yaşanan gelişmelerle ilgili tüm bilgiler…

MESUT SÜRE TACİZ OLAYI NEDİR?

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan genç bir kadın, üniversite döneminde bir dergi projesi kapsamında tanıştığı Mesut Süre ile alternatif komedi üzerine röportaj yapmak istediğini, bu nedenle iletişime geçtiklerini ifade etti. Daha sonra Süre'nin kendisiyle bir staj programı için iletişime geçtiğini belirten kadın, Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde görüştüklerini söyledi.

İddialara göre Mesut Süre, görüşme sırasında acıktığını belirterek yemek yeme bahanesiyle genç kadını evine davet etti. Kadın, o anları şu sözlerle anlattı:

"Evde çok güzel yemek var, bizde yiyelim dedi. Kabul ettim. O dönemde Türkiye bu kadar korkutucu bir yer değildi, bir sakınca görmemiştim." Genç kadın, yemekten sonra kalkmak istediğinde Mesut Süre'nin kendisini koltuğa yatırarak fiziksel temas kurmaya çalıştığını, bu duruma direndiğini ve evden ayrıldığını ifade etti.

MESUT SÜRE TACİZ İDDİALARI DOĞRU MU?

Şu ana kadar Mesut Süre ya da temsilcileri tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Hukuki bir süreç başlatılıp başlatılmadığı da henüz bilinmiyor. Taciz iddiaları yalnızca mağdur olduğunu belirten kişinin sosyal medya paylaşımına dayanıyor.