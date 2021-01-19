Mesut Özil Sivasspor maçında oynayacak mı? Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe kadrosunda Mesut Özil olacak mı?

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi merakla takip edilen konulardan biri oldu. Türkiye'ye gelmesiyle büyük merak uyandıran Mesut Özil hakkında Mesut Özil Sivasspor - Fenerbahçe maçında oynayacak mı? sorusu merak konusu oldu.

Mesut Özil Sivasspor maçında oynayacak mı? sorusu günün merak edilen başlıklarından biri oldu. Fenerbahçe Sivasspor karşılaşmasında Mesut Özil'in kadroda olup olmayacağı açıklandı. Mesut Özil'in büyük heyacanı olan Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyeceği de bekleniyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de Sivasspor Fenerbahçe karşılaşması 21 Ocak 2021 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapılacak. Mücadeleyi futbol severler Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Sivasspor topladığı 23 puanla 11. sırada bulunuyor. Son 5 maçını da kazanarak lider Beşiktaş ile aynı puana sahip olan Fenerbahçe'de averajla 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 2-1, Sivas'da oynanan maçı da 3-1'lik skorlarla Sivasspor galip ayrılmıştı.

MESUT ÖZİL SİVASSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mesut Özil, henüz sözleşme imzalamadı ancak Fenerbahçe ile hafta içinde sözleşmesini imzalayacak. Mesut Özil'in 6 gün kadar terbir amaçlı karantinada kalacağı da açıklandı. Bu sebeple Sivasspor maçına çıkamayabilir.