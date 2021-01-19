Mesut Özil Fenerbahçe'de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi merakla takip edilen konulardan biri oldu. Türkiye'ye gelmesiyle büyük merak uyandıran Mesut Özil hakkında Mesut Özil'in ilk hangi maça çıkacağı merak konusu oldu. Bunun üzerine taraftarlar Mesut Özil Fenerbahçe'de ilk maçına ne zaman çıkacak? sorusunun cevabını merak etti.

Mesut Özil Sivasspor maçında oynayacak mı? sorusu günün merak edilen başlıklarından biri oldu. Fenerbahçe Sivasspor karşılaşmasında Mesut Özil'in kadroda olup olmayacağı belli olduktan sonra Mesut Özil'in ilk hangi maça çıkacağı merak konusu oldu.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mesut Özil, henüz sözleşme imzalamadı ancak Fenerbahçe ile hafta içinde sözleşmesini imzalayacak. Mesut Özil'in 6 gün kadar terbir amaçlı karantinada kalacağı da açıklandı. Bu sebeple Sivasspor maçına çıkamayabilir.

Bu nedenle ilk hangi maça çıkacağı ise merak konusu oldu. Hafta sonu karantinası bitecek olan Mesut Özil'in imza töreni de yapılacak. Bunun ardından ilk maçta yer alması bekleniyor.