Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak!

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.

Bugün uyandırılacak

Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin." Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu, bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta'nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet