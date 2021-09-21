Meşru ne demek? TDK'ya göre Meşru nedir, ne demektir? Meşru ne anlama geliyor? - Haberler
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Meşru ne demek? TDK'ya göre Meşru nedir, ne demektir? Meşru ne anlama geliyor?

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Meşru ne demek? TDK'ya göre Meşru nedir, ne demektir? Meşru ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Meşru kelimesidir. Peki, Meşru ne demek? TDK'ya göre Meşru nedir, ne demektir? Meşru ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Meşru nedir, ne demek? Meşru kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Meşru ne anlama geliyor? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TDK'YA GÖRE MEŞRU NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen Meşru kelimesi "Yasal" anlamına gelmektedir.

Meşru ne demek? TDK'ya göre Meşru nedir, ne demektir? Meşru ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre meşru anlamı : Yasal Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Meşru cümle içerisinde kullanımı:

- "Meşru, gayrimeşru, ölümlü, ölümsüz çocuklarının sayısını bilen yok." - Haldun Taner

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