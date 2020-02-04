Mesleki Eğitim Merkezindeki kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı
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Mesleki Eğitim Merkezindeki kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezinde çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.

04.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:48
Mesleki Eğitim Merkezindeki kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı

'nin ilçesindeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezinde çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.


Alınan bilgiye göre, öğrencilerden C.K, teneffüste çıkan kavgada aynı merkezde eğitim gören M.T'yi bıçakladı.

Kavgayı diğer öğrenciler ayırırken hafif şekilde yaralanan M.T, tedavisi için sağlık ocağına götürüldü.

M.T'nin soy ismiyle dalga geçtiğini ve kavganın bu nedenle çıktığını öne süren C.K, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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