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Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan İzmit Mesleki Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada İ.C. isimli bir öğrenci bacağından yaralandı. Bıçaklanan genci gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.C. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ

Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mesleki Eğitim, Kocaeli, 3. Sayfa, Haberler

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