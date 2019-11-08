Meslek hastalığı: karpal tünel sendromu

08.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:15

Karpal Tünel Sendromu, sabahtan akşama kadar bilgisayarla çalışan ya da ellerini çok kullanan kişilerde oluşan bir hastalıktır.

Karpal Tünel Sendromu, el bileği düzeyinde aynı isimi taşıyan tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu oluşur. El bileğine yük vererek uzun yıllar çalışan kimselerde, bilgisayar kullananlarda, örgü ören ve yoğun ev işleri yapan ev hanımlarında, oto tamircileri gibi el bileğini çok kullanan kişilerde sık ortaya çıkar. Elin hareketinden ve duyusundan sorumlu üç adet sinir olduğunu söyleyen Op. Dr. Yasin Koyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlardan en büyüğü el ayası seviyesindeki tünelden geçerek elde dağılan median sinirdir. Bu sinir el bileği seviyesinde karpal tünelden, parmak hareketlerimizi sağlayan 9 adet kas kirişi ile birlikte geçer. Tünelin tabanını döşeyen el bilek kemikleri ve tavanındaki transvers karpal ligament denilen bant tünelin hacmini sabit kılar. Tüneldeki kas kirişlerinin kılıflarında kalınlaşmalar sonucu sinir tünelde sıkışmaya başlar bu da karpal tünel sendromuna sebep olur. Eli çok kullanmanın yanı sıra bazı ekstra durumlar da bu riski arttırabilir. Örnek verecek olursak; Şeker, tiroit hastalıkları ve romatizmal hastalıklar bu hastalığı tetikleyebilir. 55 yaş üzerindeki kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır. Hamilelik, doğum ve menopoz da görülme riskini arttırabilir. Obezite, fiziksel aktivite azlığı, sigara ve alkol kullanımı riski artıran diğer faktörlerdir. Ayrıca el bileği düzeyindeki tünele komşu kemiklerin kırıkları sırasında ve sonrasında da görülebilir."

KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ

Op. Dr. Yasin Koyuncu, bu hastalığın belirtilerini şöyle sıralıyor:

Elin ilk üç parmağında uyuşma/karıncalanma,

Özellikle geceleri artan hatta bazen uykudan uyandıran parmaklarda ve elde hissizlik veya yanma duygusu, avuç içine yayılan ağrı,

Hastalığın ilerlemesi durumunda ise dirseğe ve hatta omuza kadar uzanan ağrılar, yumruk yapma gücünde azalma, taşınan nesneleri elden düşürme, ince beceri gerektiren işlerde başarısızlık. (tabak, bardak vb. yıkarken kırma gibi)

Sıklıkla, bu şikâyetler elin veya bileğin zorlanarak kullanılması sonrası olur ve hastalar eli silkeleyerek sallayarak rahatlamaya çalışır.. Hastalığın tanısı için şikâyetlerin ayrıntılı öyküsü ve klinik muayene yeterlidir. Muayenede elde ilk üç parmakta duyu bozukluğu ve elin başparmak tarafında yer alan kaslarda zayıflık, el bileği üzerine refleks çekici ile veya parmakla vurulduğunda avuç içinde elektrik çarpması gibi bir hissin duyulması (tinel bulgusu), her iki el bileği 60 saniye süreyle aşağı kıvrıldığında avuç ve parmaklara doğru bir uyuşma ve ağrının yayılması (phalen testi), el bileği üzerine 30 saniye süreyle parmak ile bastırmakla elde uyuşma, iğnelenme olması (durkan testi) akla bu hastalığın varlığını getirir."

Kaynak: Bültenler