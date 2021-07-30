Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne?

Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Meskun mahal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne? İşte, Meskun mahal kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Meskun mahal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Meskun mahal anlamı ne? Meskun mahal ne demek?

MESKUN MAHAL NE DEMEK?

Meskûn mahal, -lli:

isim, coğrafya

Yerleşim merkezi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:52:22. #1.15#

title