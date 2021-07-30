Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne?
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Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Meskun mahal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Meskun mahal anlamı ne? Meskun mahal ne demek?
MESKUN MAHAL NE DEMEK?
Meskûn mahal, -lli:
isim, coğrafya
Yerleşim merkezi.