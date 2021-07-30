Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Meskun mahal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Meskun mahal ne demek? Meskun mahal anlamı ne? İşte, Meskun mahal kelimesin anlamı!