MESKİ yetkilileri, ilçelerde Stratejik Planı anlatıyor

25.09.2019 09:53

2024 Stratejik Planı ile ilgili bilgi verdi.



Mersin'in uzun yıllar içme suyu ile ilgili sorununu çözmeyi hedefleyen MESKİ 2020-2024 Stratejik Planı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulu ikinci birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu plan ile ilgili Ankara'da da önemli temaslarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman, MESKİ Genel Müdür Yardımcıları Ali Yılmaz ve İrfan Korkmaz'dan oluşan heyet, son olarak kentteki yöneticiler ile bir araya gelerek, 5 yıllık Stratejik Plan ile ilgili görüş alış verişinde bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret eden MESKİ yetkilileri, Kaymakam Ayvat'a Stratejik Plan ile ilgili hazırlanan kitapçığı takdim ederek, planın içeriğini paylaştı.



"2 milyar TL'lik bütçe ile Mersin'in ve ilçelerinin altyapı problemini çözeceğiz"



Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, mecliste kabul edilen 5 yıllık Stratejik Plan ile ilgili tüm paydaşlara bilgi verdiklerini söyledi. Taşkın, "Stratejik Planda yer alan ve Mersin genelinde hayata geçirilmesi hedeflenen 27 içme suyu, 22 kanalizasyon, 9 yağmur suyu, 15 atıksu arıtma tesisi olmak üzere 77 proje ve özellikle aşırı yağışlarda taşkın sorunu yaşayan bölgeler ile ilgili önemli çalışmalarda bulunacağız. Ayrıca Pamukluk Barajı'nın da istenilen seviyeye gelmesi için gerekli tüm çalışmalar mevcut planda yer almakta. Bunun için MESKİ olarak 1 milyar TL'lik bir bütçeyi kendi kasamızdan harcayacağız. Yaklaşık 1 milyar TL de kredi kuruluşlarından kaynak olarak aktarılacak. Toplamda 2 milyar TL'lik bir bütçe ile Mersin'in ve ilçelerinin altyapı problemini çözeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA