Meşhur Kokoreççi Tekin Usta, Peri Bacalarında Kokoreç Pişirdi - Haberler
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Meşhur Kokoreççi Tekin Usta, Peri Bacalarında Kokoreç Pişirdi

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Meşhur Kokoreççi Tekin Usta, Peri Bacalarında Kokoreç Pişirdi

Sosyal medya fenomeni Kokoreççi Tekin Usta yeni bir akım başlattı.

Konuyla ilgili konuşan kokoreççi Tekin Lök "Sosyal medya bizim için özel bir alan. Ürünlerimizi oradan tanıttıkta yalnızca semtimizden değil, ülkemizin, hatta dünyanın farklı noktalarından gelen misafirlerimiz oluyor. Bizde Türkiye'nin turistik yerlerinde kokoreç yaparak hep ürünümüzü hemde güzel ülkemizin gezip görülmesi gereken yerlerini paylaşıyoruz. "dedi.

Küçükçekmece Reyhan Caddesinde tek şubesi bulunan Kokoreççi Tekin Usta yurtiçi ve yurtdışında şube hazırlıkları yapıyor.

Meşhur Kokoreççi Tekin Usta, Peri Bacalarında Kokoreç Pişirdi

Meşhur Kokoreççi Tekin Usta, Peri Bacalarında Kokoreç Pişirdi

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