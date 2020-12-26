Meşe ormanları beyaza büründü
26.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:37
Meşe ormanları beyaza büründü Şırnak'ta bulunan meşe ormanları kar altında kaldı.
Meşe ormanları beyaza büründü
ŞIRNAK - Şırnak'ta bulunan meşe ormanları kar altında kaldı. Beyaza bürünen ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bulunan meşe ormanları yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreye çıktığı ormanlık alan havadan görüntülendi. Doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan ormanlık alandaki manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE