Mescid-i Haram'da kadın askerler umrecilerin güvenliğini sağlamak için ilk kez görev aldı
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Mescid-i Haram'da kadın askerler umrecilerin güvenliğini sağlamak için ilk kez görev aldı

Mescid-i Haram'da kadın askerler umrecilerin güvenliğini sağlamak için ilk kez görev aldı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerlerin Mescid-i Haram'da umrecilerin güvenliği için görev aldıkları bildirildi.

Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerlerin Mescid-i Haram'da umrecilerin güvenliği için görev aldıkları bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli el-Arabiyya kanalının sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Mescid-i Haram'da 80 kadın asker ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için diğer güvenlik güçleri ile birlikte görev yaptı.

Haberde, kadın güvenlik görevlilerinin askeri eğitimlerden geçirildiklerine dikkat çekildi.

Mescid-i Haram'da görev yapan kadın askerlerden Gayda Bekir, görevlerinin kadın umrecilere yardım etmek ve kalabalığı yönlendirmek olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Kamu Güvenliği, 8 Ekim 2020'de 148 kadın askerin ilk eğitim devrelerinin tamamlandığını ve Hac ve Umre Güvenlik Güçlerinde kayıt yaptırdıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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