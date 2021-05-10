Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
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Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa minaresinden Müslüman alemine çağrıda bulundu. El-Kisvani, "Camilerimiz yakılıyor, ümmetin şerefi çiğneniyor. Selahaddinler nerede" dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği zulüm nedeniyle çok sayıda Filistinli yaralandı. Son gelişmelere göre binlerce Filistinlinin, İsrail'in zalimliğine dur demek için Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği öğrenilirken, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani'nin Mescid-i Aksa'nın minaresinden Müslümanlara yaptığı çağrı, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İsrail'in zulmüne karşı Müslümanları birliğe çağıran El-Kisvani, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tüm Mescitler nur-i pak içindeyken ben, bu şerefime rağmen kirletiliyorum. Camiler yıkılıyor, ümmetin şerefi çiğneniyor. "Ya Rabbi! Selahaddin nerede? Selahaddin nerede? Bize Selahaddin'ini gönder. Biz direnenleri zalimlerin insafına terk etme! Canımız kanımız Aksa'ya feda olsun."Yemin olsun ki işgalciler cesetlerimizi çiğnemeden Aksa'ya giremeyecek.

"KARDEŞLERİMİZ GAZDAN BOĞULUYOR"

Eyy Kassam, Eyy Muhammed Dayf... Hakk mutlaka gelecek. Ey Kassam vur. Canımız kanımız sana feda olsun Aksa. Aksa'daki Müslüman hanım kardeşlerimiz ve yaşlılarımız gaz bombalarından boğuluyor. Size konuşuyorum fakat, canımız kanımız sana feda olsun Aksa..."

Şeyh Ömer El-Kisvani'nin yaptığı çağrının ardından, çağrıda adı geçen 'Selahaddin'in de kim olduğu merak edilmeye başladı. Kisvani konuşmasında, Müslümanların en büyük komutanlarından Selahaddin Eyyübi'nin adını andı.

SELAHADDİN EYYÜBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, Eyyubi hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı. 1187'de Kutsal Toprakları Haçlılardan geri almak için büyük bir ordu kurdu ve komutasındaki ordusuyla beraber 4 Temmuz 1187'de Hittin Muharebesi'nde Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy'un ordusunun büyük bir bölümünü yok etti.

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