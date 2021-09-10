Mescid-i Aksa'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara ve İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 tutukluya destek için gösteri düzenledi.

Onlarca Filistinli, İsrail'in hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara ve İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 tutukluya destek için Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi. Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularında toplanan Filistinliler, Filistin bayrağı taşıyarak Filistinli 6 mahkumun kaçmasının ardından İsrail'in cezaevlerinde diğer mahkumlara yönelik uyguladığı acımasız politikalara son vermeleri çağrısında bulundu. Gösteriyi dağıtmak için Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Filistinli 6 mahkum, Pazartesi sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı. - KUDÜS

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