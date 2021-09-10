Mescid-i Aksa'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in, cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in, cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası Filistinli tutuklulara destek gösterisi yapıldı.
Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan onlarca Filistinli, İsrail'i protesto etti.
Filistin bayraklarının açıldığı gösteride tekbir getiren Filistinliler, tutuklulara destek sloganları attı.
Filistinli 6 tutuklunun, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail güçleri tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat