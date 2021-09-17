Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı - Haberler
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Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazı kıldı.

- Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazı kıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te binlerce Filistinli, İsrail'in tüm engellerine rağmen cuma namazını kılmak için sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın içinde ve avlularında toplam 45 Filistinli, cuma namazını eda etti. İsrail güçleri ise namaz sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularını basarak bir duvara asılan Filistin bayrağını kaldırdı.

Öte yandan, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, dün yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin yaptığı baskınlara tepki göstermek amacıyla "Mescid-i Aksa'ya akın" çağrısında bulunmuştu.

Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı - Haberler
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