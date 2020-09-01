Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
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Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir süredir evli olan kadını cep telefonuyla mesaj atarak taciz eden kişi, kadının kocası ve mahalleli tarafından darp edildi. Tacizci gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
01.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:44

Adana'da evli bir kadını cep telefonuyla mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadını takip ettiği sırada kadının kocası ve mahalleli tarafından yakalanıp darp edildi. Tacizci polis tarafından gözaltına alındı.

MESAJ ATARAK TACİZ ETMEYE BAŞLADI, KADIN KOCASINA HABER VERDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. bir süredir evli olan ismi belirtilmeyen kadına cep telefonuyla mesaj atarak taciz etmeye başladı. S.A., akşam saatlerinde ismi belirtilmeyen kadını sokakta bisikletiyle takip etmeye başladı. Durumu fark eden kadın, eşine haber verdi.

Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi

KOCASI VE MAHALLİ TACİZCİYİ DARP ETTİ

Olay yerine gelen kadının eşi, S.A.'yı mahalleliyle birlikte dövmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi.

Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi

GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat timleri, olayın gerçekleştiği bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüpheli S.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, ismi belirtilmeyen kadının daha önce S.A.'nın kendisini taciz ettiği yönünde suç duyurusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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