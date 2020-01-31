: Mesaiye başlayan Ekrem İmamoğlu, Palandöken tatiliyle ilgili soruya cevap vermedi

31.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Palandöken'de yaptığı tatilin ardından İstanbul'a dönerek görevine başladı. İlk mesai gününde Şişli Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, tartışmalara neden olan kayak tatiliyle ilgili yöneltilen soruya cevap vermedi.

"ŞU ANDA MESAİDEYİM"

Bir basın mensubunun konuyla ilgili yönelttiği soruyu geçiştiren İmamoğlu, "Şu an İstanbul'dayız, Şişli Belediyesi'ndeyiz. Kimin ne konuştuğundan ziyade, bizim işimiz şu anda mesaideyim. Varsa o konuda her sorunuza cevap veririm" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU DA RAHATSIZ OLDU" İDDİASI

Öte yandan Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne değildir?" programında Sevilay Yılman çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin ardından Palandöken'e gidip kayak tatili yapmasının CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini belirten Yılman, "Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu." ifadelerini kullandı.

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