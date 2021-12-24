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Merzifon'da yaban hayatına yem desteği

Merzifon'da yaban hayatına yem desteği
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Merzifon Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası Önce Vatan Tepesi'nde yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini anımsattı.

Yaban hayvanlarının kar ve aşırı soğuklar nedeniyle beslenme sorunu yaşadığına dikkati çeken Basmacı, "Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren, yiyecek bulamayan sokak hayvanlarımızı göz ardı etmiyor, yaşam ortaklarımıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçemizin muhtelif yerlerine yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için yem bırakıldı. Tüm hemşehrilerimizin soğuk kış günlerinde sokak hayvanları konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz." dedi.

Basmacı, kış mevsiminin yoğun yaşanacağı günlerde yem desteğine devam edeceklerini kaydetti.

Merzifon'da yaban hayatına yem desteği

Merzifon'da yaban hayatına yem desteği

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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