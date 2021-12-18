Merzifon'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu - Haberler
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Merzifon'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Merzifon'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat S. idaresindeki 05 ABU 132 plakalı otomobilin motor kısmından Tavşandağı yolunda seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.

Sürücünün araçtan inerek itfaiyeye haber vermesi üzerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merzifon'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Merzifon'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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