Meryem Uzerli, mücevher markasının reklam yüzü oldu

Mücevher markası Blue Diamond'ın yeni reklam yüzü Meryem Uzerli oldu.

Mücevher markası Blue Diamond, yeni yüzünün Meryem Uzerli olduğunu duyurdu. Yer aldığı dizi ve filmlerle milyonların gönlüne taht kuran Uzerli, bu kez pırlantalarla kamera karşısına geçti. Ünlü isim, Blue Diamond'un yeni dönem reklam filmlerinde rol alacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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