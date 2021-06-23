Meryem Erdoğan kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Meryem Erdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2010 23 Yaş Altı Avrupa Kros Şampiyonası birincisi, Marsilya 2010 Avrupa Kupası 10000 metre dördüncüsü olan Meryem Erdoğan kimdir? Meryem Erdoğan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Barselona 2010 Avrupa Şampiyonası 10000 metre beşincisi ve 5000 metre yedincisi olan Meryem Erdoğan ile ilgili detaylı bilgileri ve biyografisini haberimizde bulabilirsiniz.

MERYEM ERDOĞAN KİMDİR?

24 Nisan 1990 yılında Etiyopya'da dünyaya gelen Meryem Erdoğan, Türk sporunu atletizm branşında, uzun mesafe koşuları ve maraton yarışmalarında temsil etmektedir. Erdoğan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etti. 2021 Milano Maratonu'nda 2:29.08'lik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. Ülkemizi ikinci kez olimpiyatlarda temsil edecek olan milli atlet, Milano Maratonu'nda elde ettiği derece ile aynı zamanda en iyi derecesini koştu.

Albufeira 2010 23 Yaş Altı Avrupa Kros Şampiyonası birincisi, Marsilya 2010 Avrupa Kupası 10000 metre dördüncüsü, Kalamata 2010 EAA Permit Yarışları 1500 metre birincisi, Barselona 2010 Avrupa Şampiyonası 10000 metre beşincisi ve 5000 metre yedincisi