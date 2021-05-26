Mervenur Polat kimdir? Mervenur Polat'a ne oldu? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Gelişmeler Müge Anlı'da!
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Mervenur Polat kimdir? Mervenur Polat'a ne oldu? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Gelişmeler Müge Anlı'da!

Mervenur Polat kimdir? Mervenur Polat'a ne oldu? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Gelişmeler Müge Anlı'da!
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Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mervenur Polat konusu ele alınıyor. İzleyiciler, Mervenur Polat kimdir, bulundu mu? Mervenur Polat'a ne oldu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat olayı ve detayları!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ANTALYA'DA KAYBOLAN MERVENUR POLAT KİMDİR?

20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu.

MÜGE ANLI'DA ARANAN MERVENUR POLAT'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

MERVENUR POLAT'IN KATİLİ KİMDİR?

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ

Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu kaydedildi.

Sorgusu devam eden 6 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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Mervenur Polat kimdir? Mervenur Polat'a ne oldu? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Gelişmeler Müge Anlı'da! - Haberler
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