Merve Taşkın kimdir? Fenomen Merve Taşkın hayatı ve biyografisi!
Ünlü isimleri ifşa etmesi ile tanınan fenomen Merve Taşkın sosyal medya paylaşımları ile milyonların ilgi odağı oluyor. Peki Merve Taşkın kimdir? İşte Fenomen Merve Taşkın hayatı ve biyografisi!
Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla milyonların dikkatini çekiyor. Daha önce de ünlü isimlerin paylaşımlarını ifşa eden Merve Taşkın merak konusu olurken Merve Taşkın kimdir ve Fenomen Merve Taşkın hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.
MERVE TAŞKIN KİMDİR?
Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş'ın Porto'yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti
ÜNLÜ FUTBOLCULARIN MESAJALRINI PAYLAŞTI!
Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, Emre Mor'un mesajlarını mesajlarını paylaştı.