Merve Taşkın kimdir? Fenomen Merve Taşkın hayatı ve biyografisi!

21.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:35

Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla milyonların dikkatini çekiyor. Daha önce de ünlü isimlerin paylaşımlarını ifşa eden Merve Taşkın merak konusu olurken Merve Taşkın kimdir ve Fenomen Merve Taşkın hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş'ın Porto'yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti

Merve Taşkın

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN MESAJALRINI PAYLAŞTI!

Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, Emre Mor'un mesajlarını mesajlarını paylaştı.