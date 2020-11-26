Merve Şarapçıoğlu kimdir? Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir?

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

1988 doğumlu Merve Şarapçıoğlu hukuk mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi hukuk bölümünden mezun genç kadın, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamış ve çift 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girmişti. Nikahlarını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıymıştı.