Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözleri! 'Yerle Yeksan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözleri! 'Yerle Yeksan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözleri! 'Yerle Yeksan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Merve Özbey'in yeni şarkısı Yerle Yeksan geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve 9 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Yerle Yeksan sözleri nelerdir? Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkısının sözleri nedir?

Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

MERVE ÖZBEY - YERLE YEKSAN SÖZLERİ

Huzura erdin sanırım

Bunca olan bitene kayıtsız kaldın

Peki şimdi sana sorarım

Beni kaybetmeyi nasıl göze aldın?

*****

Bile bile susuyor, canıma da okuyorsun

Yazıklar olsun!

Yerle yeksanım, halimi de görüyorsun

Sana yemin olsun!

*****

Yeniden şahlanıcam küllerimden doğucam

Bunu da bir gün elbet evelAllah aşıcam

Daha dur,o kanatsız meleğini aratıcam

Sana dünyada cehennemi yaşatıcam!

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kısa süre önce yüklenen Yerle Yeksan şarkısı 415 bin izlenme ve 9.4 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz: Can Tosun

Müzik: Can Tosun

Düzenleme: Celil Yavuz

Yapım: DMC

Haber Yorumları
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Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözleri! 'Yerle Yeksan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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