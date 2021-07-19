Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözleri! 'Yerle Yeksan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Merve Özbey'in yeni şarkısı Yerle Yeksan geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve 9 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Yerle Yeksan sözleri nelerdir? Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkısının sözleri nedir?
Merve Özbey - Yerle Yeksan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
MERVE ÖZBEY - YERLE YEKSAN SÖZLERİ
Huzura erdin sanırım
Bunca olan bitene kayıtsız kaldın
Peki şimdi sana sorarım
Beni kaybetmeyi nasıl göze aldın?
*****
Bile bile susuyor, canıma da okuyorsun
Yazıklar olsun!
Yerle yeksanım, halimi de görüyorsun
Sana yemin olsun!
*****
Yeniden şahlanıcam küllerimden doğucam
Bunu da bir gün elbet evelAllah aşıcam
Daha dur,o kanatsız meleğini aratıcam
Sana dünyada cehennemi yaşatıcam!
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kısa süre önce yüklenen Yerle Yeksan şarkısı 415 bin izlenme ve 9.4 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz: Can Tosun
Müzik: Can Tosun
Düzenleme: Celil Yavuz
Yapım: DMC